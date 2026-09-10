Großmaischeid
Einbruch in Apotheke in Großmaischeid
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in Großmaischeid.


Die Räumlichkeiten wurden deliktstypisch nach Bargeld durchsucht. Die Täter flüchteten mit geringer Beute.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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