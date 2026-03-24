Einbruch in aktuell unbewohntes Wohnhaus

Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich vermutlich über eine aufgehebelte Holztür Zutritt ins Gebäude verschafft. Im Inneren sind derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gang. Dadurch konnten mehrere Baumaschinen, Elektrogeräte, sowie Akkus entwendet werden. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden sein.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich vermutlich über eine aufgehebelte Holztür Zutritt ins Gebäude verschafft. Im Inneren sind derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gang. Dadurch konnten mehrere Baumaschinen, Elektrogeräte, sowie Akkus entwendet werden. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden sein.