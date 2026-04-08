Eigentümer(-in) eines sichergestellten Pedelecs gesucht

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatz stellten Beamte der PI Betzdorf am frühen Samstagmorgen, 04.04.2026, in der Herdorf ein schwarzes Pedelec der Marke Conway sicher.

Nun sucht die Polizei Betzdorf nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin des abgebildeten Fahrrads.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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