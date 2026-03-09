Nur durch Glück konnte ein Verkehrsunfall durch den Fahrzeugführer verhindert werden.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Eier aus dem Bereich des Fußwegs zur Sieg/ Stadionbrücke geworfen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Wissen, Tel. 02742/ 935-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Wissen
PHK Jörg Zöller
Telefon: 02742 / 935 - 120
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Eierwurf auf fahrenden PKW
