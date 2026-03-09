Wissen
Eierwurf auf fahrenden PKW
Am 05.03.2026 kam es durch unbekannte Täter gegen 19:10 Uhr in der Stadionstraße, kurz vor der Einmündung zur Alsenstraße, zu Würfen von rohen Eiern auf einen vorbeifahrenden PKW.

Nur durch Glück konnte ein Verkehrsunfall durch den Fahrzeugführer verhindert werden.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Eier aus dem Bereich des Fußwegs zur Sieg/ Stadionbrücke geworfen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Wissen, Tel. 02742/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
PHK Jörg Zöller

Telefon: 02742 / 935 - 120


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

