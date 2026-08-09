Eichen
Eichen- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person L269 zwischen einem PKW und einem Motorrad
Symbolbild

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dpa

Am 09.08.2026, gegen 08:00 Uhr kam es auf der L269 zwischen Döttesfeld und Oberlahr/ Bruchermühle zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Lesezeit 1 Minute

Ein 29-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L269 aus Fahrtrichtung Döttesfeld kommend in Fahrtrichtung Oberlahr/Bruchermühle. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr die L269 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.
Der PKW-Fahrer kam aufgrund Alkoholeinfluss und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem, in entgegen gesetzter Fahrtrichtung fahrenden, Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.
Beim PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am PKW und dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Tel.: 02681-9460


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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