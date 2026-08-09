Eichen- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person L269 zwischen einem PKW und einem Motorrad

Ein 29-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L269 aus Fahrtrichtung Döttesfeld kommend in Fahrtrichtung Oberlahr/Bruchermühle. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr die L269 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Der PKW-Fahrer kam aufgrund Alkoholeinfluss und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem, in entgegen gesetzter Fahrtrichtung fahrenden, Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Beim PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Am PKW und dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000EUR.



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