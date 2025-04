ehrlicher Finder

Ein 19 jähriger Mann erschien am Abend des Sa. 12.04.25 bei der Polizei in Linz und erstattete Anzeige wegen des Verlustes seiner Geldbörse.



In dieser befand sich neben Bargeld auch seine EC-Karte und weitere persönliche Ausweisdokumente.

Auf Absprache ging der 19 jährige zu der Eisdiele, in deren Umfeld er die Geldbörse geglaubt verloren zu haben.

Tatsächlich hatte ein derzeit unbekannter Finder diese an der Eisdiele abgegeben.

Es fehlte nichts, die Freude bei dem jungen Mann war groß.



