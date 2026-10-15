Ehrliche Finderin übergibt Geldbörse mit vierstelligem Bargeldbetrag

Am Abend des 14.10.2026 erschien eine ehrliche Finderin bei der Polizeiinspektion Straßenhaus und übergab eine Geldbörse, in der sich neben diversen Karten und Ausweisen auch ein vierstelliger Bargeldbetrag befand.

die 29-Jährige aus dem Kreis Neuwied hatte die Geldbörse zuvor im Bereich Dierdorf gefunden und nicht gezögert, ihren Fund der Polizei zu übergeben.

Kurz darauf meldete sich auch die Verliererin, die ihre Geldbörse bei der Abfahrt auf ihrem Autodach liegen gelassen hatte. Der glücklichen 59-Jährigen konnte ihre Geldbörse samt Inhalt somit wieder vollständig übergeben werden.



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