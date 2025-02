E-Scooter ohne Versicherungsschutz

02.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz den Fahrer eines Elektrorollers.

Anlass der Kontrolle war das Fehlen des vorgeschriebenen Versicherungskennzeichens.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung eines Kraftfahrzeugs ohne gültigen Versicherungsschutz eine Straftat darstellen kann.

Das Versicherungskennzeichen wird jährlich zum 1. März gewechselt.

Ab dem 01.03.2025 wechselt die Farbe der Versicherungskennzeichen von blau auf grün.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell