E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen und alkoholisiertem Fahrer festgestellt

Am Sonntag, den 02.März 2025 gegen 19:00 Uhr konnten Polizeibeamten der Polizeiinspektion in Altenkirchen den Fahrer eines E-Scooter anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Weiterhin konnte bei dem 47-Jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen derart hohen Wert, dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Der 47-Jährige hat sich nun entsprechenden Strafverfahren zu stellen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass der Stichtag für den Wechsel auf neue Versicherungskennzeichen am 1.März eines jeden Jahres ist.



