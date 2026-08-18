E-Scooter mit 55 km/h unterwegs - Polizei stellt mehrere Verstöße fest

Der Fahrer hielt erst an, nachdem das Martinshorn eingeschaltet und er über Lautsprecher zum Anhalten aufgefordert war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt war. Zudem verfügte der E-Scooter über kein Versicherungskennzeichen und erreichte eine Geschwindigkeit von 55 km/h. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle am 18.08.2026 gegen 3.20 Uhr ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum durch einen E-Scooter-Fahrer, der den Konsum bestätigte. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der E-Scooter sichergestellt.



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