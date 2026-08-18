Neuwied
E-Scooter mit 55 km/h unterwegs - Polizei stellt mehrere Verstöße fest
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 17.08.2026 gegen 16.45 Uhr stellen Einsatzkräfte einen E-Scooter fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Fahrer hielt erst an, nachdem das Martinshorn eingeschaltet und er über Lautsprecher zum Anhalten aufgefordert war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt war. Zudem verfügte der E-Scooter über kein Versicherungskennzeichen und erreichte eine Geschwindigkeit von 55 km/h. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.
Bei einer weiteren Kontrolle am 18.08.2026 gegen 3.20 Uhr ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum durch einen E-Scooter-Fahrer, der den Konsum bestätigte. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der E-Scooter sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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