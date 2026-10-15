E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Betzdorf (ots) -



Am Donnerstag, den 15.10., gegen 01:20 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Decizer Straße der Führer eines Elektrokleinstfahrzeugs kontrolliert.



Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis reagierte positiv auf THC und Amphetamin.



Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel weiter abzuklären.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell