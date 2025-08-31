E-Scooter Fahrer stürzt betrunken

Der 35-jährige Fahrer bog dann in die Straße "Im Elm" ab und stürzte mit seinem E-Scooter zu Boden, wodurch er sich Verletzungen im Gesicht zuzog.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch feststellt werden, was durch einen durchgeführten Atemalkoholtest vor Ort bestätigt werden konnte. Zusätzlich war der mitgeführte E-Scooter nicht versichert.

Dem BS wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



