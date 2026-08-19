Dabei wurde insbesondere überprüft, ob das bestehende Durchfahrtsverbot von den Verkehrsteilnehmern beachtet wird.
Hintergrund der Maßnahmen sind wiederholte Hinweise aus der Bevölkerung auf Fahrzeuge, die das bestehende Durchfahrtsverbot missachten
Die Polizeiinspektion Straßenhaus kündigt an, auch künftig weitere Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen. Verkehrsteilnehmer werden daher aufgefordert, die Beschilderung zu beachten und das bestehende Durchfahrtsverbot einzuhalten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Durchfahrtskontrollen in Neustadt (Wied), Ortsteil Panau