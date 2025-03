Dumm gelaufen - Haftbefehl vollstreckt

Am Dienstagvormittag fiel einem Polizeibeamten der Polizei Linz ein rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW auf, der 2 vorausfahrende Fahrzeuge im Kreuzungsbereich an der Asbacher Straße / Roniger Weg überholte, um dann anschließend auf einem Behindertenparkplatz neben der Agentur für Arbeit in Linz zu parken.