Dreister Mann greift Frau in Geldbörse/Zeugen gesucht



Ein 31-jähriger Mann habe zuvor versucht, diverse Alkoholika im Markt zu entwenden. Vor einer Entwendung konnte er durch die Mitarbeiter gestoppt werden. Nachfolgend griff die Person einer namentlich bislang nicht bekannten älteren Dame in ihr Portemonnaie, nachdem er diese nach Geld gefragt habe. Der Mann konnte hierbei kein Geld erlangen und die Frau blieb unverletzt.

Als er durch die Mitarbeiter des Marktes verwiesen wurde, beschimpfte dieser noch eine unbekannte Anzahl an Kunden auf dem Parkplatz, ehe er diesen verließ.

Durch die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten konnte die Person gestellt und identifiziert werden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, insbesondere die Dame, welche durch die Person nach Geld gefragt wurde, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



