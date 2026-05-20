Drei Tageswohnungseinbrüche am 19.05. im Bereich der PI Straßenhaus

Melsbach, Hümmerich, Neustadt/Wied (ots) - Am 19.05.2026 kam es in dem Zeitraum von 08:30 Uhr - 15:50 Uhr zu insgesamt drei Tageswohnungseinbruchsdiebstählen in Melsbach, Hümmerich und Neustadt/Wied.



In allen drei Fällen gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln von rückwärtig gelegen Terrassentüren oder Fenstern in die Wohngebäude. Nach Betreten der Gebäude wurden diese mit der Zielrichtung Schmuck und Bargeld deliktstypisch durchsucht.

Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise. Ob und inwiefern die Taten in Zusammenhang stehen, kann derzeit nicht gesagt werden.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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