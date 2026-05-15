Diverse Sachbeschädigungen an Baumaschinen

Horhausen/WW - Pleckhausen (ots) - In der Zeit vom 13.05.2026 bis zum 15.05.2026 kam es in der Forststraße in Horhausen/Pleckhausen, auf einer dortigen Baustelle, zu diversen Beschädigungen an dortig geparkten Baufahrzeugen/Baumaschinen.

Dabei wurden Scheiben eingeworfen und Maschinen und Gegenstände mit Farbe besprüht. Etwaig Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.



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56587 Straßenhaus

Tel.: 02634 9520





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