Dabei wurden Scheiben eingeworfen und Maschinen und Gegenstände mit Farbe besprüht. Etwaig Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Diverse Sachbeschädigungen an Baumaschinen
Dabei wurden Scheiben eingeworfen und Maschinen und Gegenstände mit Farbe besprüht. Etwaig Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.