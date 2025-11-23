Dieseldiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl von Kraftstoff.



Aus einem in der "Industriestraße" geparkten Lkw wurden circa 150 Liter Diesel durch derzeit unbekannte Täter abgezapft und entwendet.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



