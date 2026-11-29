Oberhonnefeld - Gierend (ots) - In der Nacht vom 26. auf den 27. November 2026 kam es auf dem Gelände einer Firma in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Dieseldiebstahl.



Bislang unbekannte Täter entwendeten Diesel aus mehreren dort abgestellten Zugmaschinen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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