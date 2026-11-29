Bislang unbekannte Täter entwendeten Diesel aus mehreren dort abgestellten Zugmaschinen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Dieseldiebstahl aus Zugmaschinen in Oberhonnefeld-Gierend