An dem dort abgestellten Lastkraftwagen wurde das Tankschloss aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet.
Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Dieseldiebstahl aus LKW