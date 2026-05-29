Großmaischeid
Dieseldiebstahl aus LKW
Symbolbild
dpa

In dem Zeitraum vom 27.05.2026, 14:30 Uhr bis zum 28.05.2026, 13:00 Uhr, kam es zu einem Dieseldiebstahl auf dem Parkplatz des Sportplatzes Großmaischeid in der Stebacher Straße.


An dem dort abgestellten Lastkraftwagen wurde das Tankschloss aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet.

Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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