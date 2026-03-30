Polizeidirektion Neuwied
Dieseldiebstahl auf Firmengelände
Symbolbild
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dpa

Neustadt (Wied) OT Fernthal (ots) - In der Zeit vom Mittag des 27.03.2026 bis zum Morgen des 30.03.2026 kam es auf einem Firmengelände im Industriegebiet Fernthal zu einem Dieseldiebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten hier eine größere Menge an Kraftstoff aus dem Tank eines auf dem Firmengelände abgestellten LKW. Entsprechende Strafanzeige wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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