Dienststellenübergreifende Verkehrskontrollen

Neben Geschwindigkeitsmessungen wurde eine Vielzahl an Fahrzeugen einer Verkehrskontrolle zugeführt.

Bei einem Fahrzeugführer wurde auf Grund des Verdachts wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eine Blutprobe entnommen. Den Höchstwert bei den Geschwindigkeiten erreichte ein Fahrzeugführer mit 104 km/h bei zugelassenen 70 km/h. Des Weiteren wurden kleinere Mängel an Fahrzeugen beanstandet.



Bei den Kontrollen wirkten Beamten der Polizei Straßenhaus, Linz und Neuwied mit.



