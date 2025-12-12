Dienststellenübergreifende Kontrollaktion deckt zahlreiche Verstöße auf

Hierbei wurden mehrere Dutzend Fahrzeug und knapp 100 Personen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass eine Person nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein weiterer 31-jähriger Mercedes-Fahrer stand mit gut 1,2 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Im wurde in dem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus mussten Insgesamt drei Fahrzeugführer wegen vorangegangenen Cannabis-Konsums eine Blutprobe abgeben. Diese erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren. Nicht zuletzt wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt. Wegen geringfügigerer Verstöße wurden weiteren mehrere Verwarnungen ausgesprochen und Mängelberichte für die Zulassungsstellen gefertigt.
