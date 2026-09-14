Diebstahl während eines Fußballspiels

Am Samstag, 12.09.2026, kam es zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter während eines Fußballspiels Bargeld aus einer Kabine. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell