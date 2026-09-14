Altenkirchen
Diebstahl während eines Fußballspiels
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Samstag, 12.09.2026, kam es zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter während eines Fußballspiels Bargeld aus einer Kabine. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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