Nach bisherigen Erkenntnissen betraten unbekannte Täter während eines Fußballspiels die Umkleidekabinen der Gast- und Heimmannschaft. Dort entwendeten sie zumindest aus einer Sporttasche Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.
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Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
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Diebstahl während eines Fußballspiels