Weyerbusch
Diebstahl während eines Fußballspiels
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Sonntag, 06.09.2026, kam es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, in Weyerbusch, Am Sportplatz, zu vermutlich mehreren Diebstählen.


Nach bisherigen Erkenntnissen betraten unbekannte Täter während eines Fußballspiels die Umkleidekabinen der Gast- und Heimmannschaft. Dort entwendeten sie zumindest aus einer Sporttasche Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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