Diebstahl von Wertgegenständen aus unverschlossenen Fahrzeugen / Komplettentwendung eines PKW

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Ortschaft mehrere unverschlossene Fahrzeuge festgestellte, welche im Anschluss geöffnet und auf Wertgegenstände durchsucht wurden. Bei zwei der Fahrzeuge kam es im Anschluss zum Diebstahl der im Wagen befindlichen Wertgegenstände. In derselben Nacht, gegen 05:13 Uhr, kam es im Nachbarort (Hilgenroth) zum Diebstahl eines silber/grauen VW Touran aus dem Zulassungsjahr 2008. Potentielle Zeugen, die in der besagten Nacht entsprechende Feststellungen, möglicherweise auf vorhandenen Videoüberwachungsanlagen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden. Weiterhin wird angeraten, Fahrzeuge beim Abstellen/Verlassen unverzüglich zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegenzulassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel.: 02681/9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell