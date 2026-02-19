Döttesfeld
Diebstahl von Werkzeugen in Döttesfeld
Am frühen Morgen des 19.02.2026 kam es um ca. 03:15 Uhr in der Wiedstraße in Döttesfeld zu einem Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen.

Die Werkzeuge wurden von einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

