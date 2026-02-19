Die Werkzeuge wurden von einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Diebstahl von Werkzeugen in Döttesfeld
