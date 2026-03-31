Neuwied
Diebstahl von Werkzeug aus Kehrmaschine
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am Nachmittag des 30.03.2026 kam es im Zeitraum zwischen 16:00 und 19:03 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Kehrmaschine, die im City Parkhaus in der Langendorfer Straße 100 in 56564 Neuwied geparkt stand.

Bislang unbekannte Täter schlugen dabei die Scheibe des Führerhauses ein und entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Werkzeug.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878 0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren