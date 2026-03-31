Bislang unbekannte Täter schlugen dabei die Scheibe des Führerhauses ein und entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Werkzeug.
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Diebstahl von Werkzeug aus Kehrmaschine
Bislang unbekannte Täter schlugen dabei die Scheibe des Führerhauses ein und entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Werkzeug.