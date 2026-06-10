Diebstahl von Wasserleitungsrohren

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2026, bis Montag, 08.06.2026, kam es in Fürthen, Nelkenstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter mehrere Wasserleitungsrohre von einer Baustelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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