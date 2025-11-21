Mudersbach
Diebstahl von Rüttelplatten von der Großbaustelle B 62
In der Nacht vom 20. auf den 21.11.2025 entwendeten Unbekannte drei schwere Rüttelplatten von der Großbaustelle der B 62 im Ortsteil Niederschelderhütte.

Nach den bisherigen Ermittlungen luden mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige die Arbeitsmaschinen gegen 00:30 Uhr in einen weißen Transporter ein, und entfernten sich im Anschluss wieder vom Baustellengelände.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

