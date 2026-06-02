Diebstahl von Rasenmähern

Bereits in der Zeit von Freitag, 22.05.2026, bis Sonntag, 31.05.2026, kam es in Fluterschen, Koblenzer Straße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus einer Gartenhütte zwei Rasenmäher. Es handelte sich um Geräte der Marken Honda und Husqvarna. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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