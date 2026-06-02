Fluterschen
Diebstahl von Rasenmähern
Symbolbild

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dpa

Bereits in der Zeit von Freitag, 22.05.2026, bis Sonntag, 31.05.2026, kam es in Fluterschen, Koblenzer Straße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus einer Gartenhütte zwei Rasenmäher. Es handelte sich um Geräte der Marken Honda und Husqvarna. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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