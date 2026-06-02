Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus einer Gartenhütte zwei Rasenmäher. Es handelte sich um Geräte der Marken Honda und Husqvarna. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Diebstahl von Rasenmähern
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus einer Gartenhütte zwei Rasenmäher. Es handelte sich um Geräte der Marken Honda und Husqvarna. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.