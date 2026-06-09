Eichen
Diebstahl von Pflanzkübeln
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

In der Zeit von Freitag, 05.06.2026, 21.00 Uhr, bis Samstag, 06.06.2026, 10.00 Uhr, kam es in Eichen, Gollershobener Straße, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kupfer-Pflanzkübel von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren