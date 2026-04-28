Polizeidirektion Neuwied
Diebstahl von Ortsschildern
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Asbach / Breitscheid-Elsbach (ots) - In der Zeit vom 20.04.26 bis zum 26.04.26 kam es zum Diebstahl von zwei Ortseingangsschildern im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus.


Bislang unbekannte Täter entwendeten das Ortsschild „Asbach“ in der Parscheider Straße in Asbach und das Ortsschild „Breitscheid OT Elsbach“ in der Elsbacher Straße in Breitscheid OT Elsbach.
Ob es eine Verbindung zwischen den Taten gibt ist derzeit unklar.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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