Oberdreis
Diebstahl von Metallornamenten an Grabsteinen in 57639 Oberdreis
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Im Zeitraum zwischen dem 17. Oktober 2026 und dem 20. Oktober 2026 kam es auf dem Friedhof in Oberdreis zum Diebstahl von Grabornamenten an mehreren Grabsteinen.



Bislang unbekannte Täter entfernten die Metallornamente gewaltsam von den Grabsteinen und entwendeten diese anschließend. Durch die gewaltsame Vorgehensweise wurden die betroffenen Grabstätten beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern beziehungsweise dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Tel. 02681/946-0
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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