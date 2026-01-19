Diebstahl von Leuchtmitteln und Leuchtstrahlern

Neustadt/Wied OT Neschen (ots) - Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis 16.01.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Neustadt/Wied OT Neschen, Neschener Straße Leuchtmittel aus der Außenbeleuchtung entwendet.

Im Zeitraum vom 16.01.2026 bis 19.01.2026 wurden bei derselben Firma die dazugehörigen Leuchtstrahler ebenfalls durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen der Polizei keinerlei Hinweise vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



