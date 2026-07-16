Diebstahl von Kraftfahrzeugfelgen

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 23.20 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Auf´m Rottland, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter mehrere Felgensätze von einem Firmengelände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell