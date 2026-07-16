Hamm
Diebstahl von Kraftfahrzeugfelgen
Symbolbild
dpa

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 23.20 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Auf´m Rottland, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter mehrere Felgensätze von einem Firmengelände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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