Hamm
Diebstahl von Kompletträdern
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Montag, 23.03.2026, kam es in der Zeit von ca. 01.50 Uhr bis 02.20 Uhr in Hamm (Sieg), Wolbertsweg, zu einem Diebstahl.

Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage und entwendeten vier Kompletträder. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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