Hierbei wurden die Fahrzeuge allesamt aufgebockt und jeweils alle 4 Räder mitsamt der Felgen entwendet. Zudem wurde die Umzäunung des Parkplatzes, mutmaßlich zum leichteren Abtransport des Diebesgutes, aufgeschnitten.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631/878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Kompletträdern im Industriegebiet Neuwied
Hierbei wurden die Fahrzeuge allesamt aufgebockt und jeweils alle 4 Räder mitsamt der Felgen entwendet. Zudem wurde die Umzäunung des Parkplatzes, mutmaßlich zum leichteren Abtransport des Diebesgutes, aufgeschnitten.