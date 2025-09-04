Flammersfeld
Diebstahl von Gusseisenabdeckungen
In der Zeit von Dienstag, 02.09.2025, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.09.2025, 09.00 Uhr, kam es in Flammersfeld, Rheinstraße, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gusseisenabdeckungen von Entwässerungsrinnen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

