Kausen
Diebstahl von Grabschmuck
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Im Zeitraum vom 18.04.2026 bis zum 24.04.2026 kam es zu einem Diebstahl auf dem Friedhof in Kausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei goldfarbene Grabfiguren entwendet, die mittels Schrauben auf dem Grabstein befestigt waren. Dabei handelte es sich jeweils um eine Darstellung der heiligen Maria sowie Jesus.
Es wird darum gebeten, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zeitnah Ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Betzdorf
Ramón Ruthardt, PK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Telefon: 02741/926-0
Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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