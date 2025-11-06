Diebstahl von Geldbörse

Am Dienstag, 04.11.2025, kam es zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in Roth, Ortsteil Oettershagen, Weststraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin und betraten ein, zu diesem Zeitpunkt, unverschlossenes Einfamilienhaus. Hier entwendeten sie eine Geldbörse. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, Häuser und Wohnungen auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen.



