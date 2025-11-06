Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin und betraten ein, zu diesem Zeitpunkt, unverschlossenes Einfamilienhaus. Hier entwendeten sie eine Geldbörse. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, Häuser und Wohnungen auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Geldbörse
