Diebstahl von Fahrzeugteil an geparktem PKW

Das Fahrzeug war zwischen circa 8 und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Tiergartenstraße abgestellt. Ein noch verbleibender, vorderer Teil des Seitenschwellers wurde durch die Tat beschädigt.



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