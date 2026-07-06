Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug

Am Freitag, 03.07. entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr ein in der Siegstraße vor einer Spielhalle abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug (sog.

Kirchen (Sieg) (ots) -



Am Freitag, 03.07., entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr ein in der Siegstraße vor einer Spielhalle abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter"). An dem Fahrzeug vom Typ Segway Ninebot E3 D war die Haftpflichtversicherungsplakette 837LAB angebracht.



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