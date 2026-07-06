Kirchen
Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Freitag, 03.07. entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr ein in der Siegstraße vor einer Spielhalle abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug (sog.

Kirchen (Sieg) (ots) -

Am Freitag, 03.07., entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr ein in der Siegstraße vor einer Spielhalle abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter"). An dem Fahrzeug vom Typ Segway Ninebot E3 D war die Haftpflichtversicherungsplakette 837LAB angebracht.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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