Diebstahl von Dieselkraftstoff

In der Zeit von Mittwoch, 08.10.2025, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 09.10.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 276 in der Gemarkung Weyerbusch zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus verschiedenen Baumaschinen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

