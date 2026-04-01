Diebstahl von Bauzäunen mit Wahlplakaten

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.03.2026, und Freitag, 27.03.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft an verschiedenen Örtlichkeiten entlang der L 286 in und um Elkenroth komplette Bauzaunelemente mit den daran angebrachten Wahlplakaten zur Landtagswahl 2026. Die entwendeten Zaunelemente standen an folgenden Örtlichkeiten: - Am Ortseingang Weitefeld von Elkenroth kommend - Am Elkenrother Weiher auf dem abgesperrten und unbefestigten Parkplatz (2 Stück Doppelbanner) - An der Strecke von Elkenroth nach Rosenheim, links hinter dem Ortsausgang Elkenroth auf der Wiese Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.

Elkenroth (ots) -



Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.03.2026, und Freitag, 27.03.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft an verschiedenen Örtlichkeiten entlang der L 286 in und um Elkenroth komplette Bauzaunelemente mit den daran angebrachten Wahlplakaten zur Landtagswahl 2026.



Die entwendeten Zaunelemente standen an folgenden Örtlichkeiten:



- Am Ortseingang Weitefeld von Elkenroth kommend

- Am Elkenrother Weiher auf dem abgesperrten und unbefestigten

Parkplatz (2 Stück Doppelbanner)

- An der Strecke von Elkenroth nach Rosenheim, links hinter dem

Ortsausgang Elkenroth auf der Wiese



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



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