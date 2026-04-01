Diebstahl von Bauzäunen mit Wahlplakaten

Elkenroth (ots) -
Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.03.2026, und Freitag, 27.03.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft an verschiedenen Örtlichkeiten entlang der L 286 in und um Elkenroth komplette Bauzaunelemente mit den daran angebrachten Wahlplakaten zur Landtagswahl 2026.
Die entwendeten Zaunelemente standen an folgenden Örtlichkeiten:
- Am Ortseingang Weitefeld von Elkenroth kommend
- Am Elkenrother Weiher auf dem abgesperrten und unbefestigten
Parkplatz (2 Stück Doppelbanner)
- An der Strecke von Elkenroth nach Rosenheim, links hinter dem
Ortsausgang Elkenroth auf der Wiese
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