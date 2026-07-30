Polizeidirektion Neuwied
Diebstahl von Baustellenmaterial
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

56305 Puderbach OT Reichenstein (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, den 27.07.2026, 16:30 Uhr bis zum Dienstag, den 28.07.2026, 07:30 Uhr 14 rot-weiß gestreifte Warnbaken mitsamt orangenen Warnleuchten (Nissenleuchten).

Diese waren am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Puderbach, unterhalb der Burg Reichenstein in der Nähe des Bahnübergangs zur Einrichtung einer Baustelle abgelegt.

Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus(at)polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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