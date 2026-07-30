Diese waren am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Puderbach, unterhalb der Burg Reichenstein in der Nähe des Bahnübergangs zur Einrichtung einer Baustelle abgelegt.
Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus(at)polizei.rlp.de
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Diebstahl von Baustellenmaterial
Diese waren am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Puderbach, unterhalb der Burg Reichenstein in der Nähe des Bahnübergangs zur Einrichtung einer Baustelle abgelegt.