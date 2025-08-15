Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter eine ca. 500kg Rüttelplatte. Die Polizei Straßenhaus bittet etwaige Zeugen um Kontaktaufnahme. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge werden ersucht.
Diebstahl von Baumaschine
