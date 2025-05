Diebstahl von amtlichen Kennzeichen NR-IH 830 in Rheinbrohl - Polizei bittet um Hinweise

Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der oder die unbekannte Täterin entfernte beide Kennzeichenschilder und verließ unerkannt den Tatort.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell