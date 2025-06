Diebstahl von 2 Stromkabel an E-Ladestationen

Am Freitagmorgen,06.

06.2025 stellte ein Zeuge fest, dass von den auf dem gegenüberliegenden REWE-Parkplatz, Im Mannenberg in Bad Hönningen aufgestellten E-Ladestationen zwei Stromkabel abgeschnitten wurden.

Die Überprüfung durch die Polizei bestätigte die Angaben. Die Stromladekabel wurden abgeschnitten und entwendet.

Der Schaden dürfte im mittleren 4stelligen Euro-Bereich liegen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem möglichen Tatzeitraum Donnerstag, 05.06.2025 abends bis Freitagmorgen gemacht haben könnten.



