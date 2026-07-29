Diebstahl von 14 Warnbaken mit Warnleuchten - Zeugen gesucht



Die Warnbaken waren zur Einrichtung einer Wanderbaustelle entlang der L267 vorgesehen und am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Puderbach, etwa fünf Meter hinter dem Bahnübergang, abgelegt. Zum Tatzeitpunkt waren sie noch nicht zur Verkehrsregelung eingesetzt.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L267 beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden



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Telefon: 02634/952-0

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